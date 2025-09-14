Morì per l'epatite contratta durante il parto. Ma per il risarcimento ci sono voluti 50 anni

Aveva a quanto sembra contratto l'epatite C durante il parto, nel lontano 1978, assumendo un emoderivato. La malattia le influenzò negativamente il resto della vita e ne causò a quanto parte anche la dipartita, nel 2018. E nelle scorse ore, a quasi mezzo secolo di distanza dai fatti, i familiari della donna protagonista di questa vicenda che arriva dalla Toscana avranno diritto ad un risarcimento. Lo ha deciso la Corte d’appello civile di Firenze, ribaltando il verdetto di primo grado e riconoscendo al marito e ai due figli della donna il danno subìto: un indennizzo pari a 1.400.000 euro, a carico del ministero della Sanità. Stando a quel che riporta stamani il quotidiano La Nazione, tutto iniziò quarantasette anni fa: in occasione del ricovero per parto presso la Casa di Cura Kraus del capoluogo toscano, alla donna venne somministrato l’emoderivato Partobulin. In seguito a questa assunzione scoprì, negli anni seguenti, di aver contratto l’epatite C. Ma fu necessario del tempo per arrivare ad individuare la causa: già trent'anni fa, nel 1995, la donna presentò istanza amministrativa di indennizzo, convinta però di aver contratto il virus in seguito ad un’emotrasfusione.

E per questo, la Commissione Medica Ospedaliera competente si pronunciò negativamente il 25 novembre 1998, “negando efficienza causale alla suddetta trasfusione, poiché era stato rintracciato il donatore e ne era stata riscontrata la negatività al virus”. Incassato il verdetto negativo, la donna presentò una nuova istanza in sede amministrativa nel 2006, adducendo stavolta quale causa della malattia la somministrazione dell’emoderivato nel 1978 (oltre che nei due anni successivi per via di due interruzione volontarie di gravidanza avvenute all’ospedale di Santa Maria Nuova). In quel caso, la Commissione Medico Ospedaliera riconobbe “la sussistenza del legame eziologico” , ma respinse di fatto la domanda perché presentata a troppo tempo di distanza dall'accaduto. E proprio nelle scorse ore, dopo una prima sentenza sfavorevole, è arrivato per l'appunto il riconoscimento dell'indennizzo da parte del tribunale civile d’appello. Una somma che andrà a beneficio della famiglia, perché la donna nel frattempo è deceduta.