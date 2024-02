Investì e uccise Davide Rebellin, il camionista verso il patteggiamento

Ad esprimersi sulla questione dovrà essere il giudice, che dovrebbe a quanto pare pronunciarsi il prossimo 11 marzo. Ma nelle scorse ore, il pubblico ministero avrebbe già dato il via libera alla (seconda) richiesta di patteggiamento avanzata dai legali dell'imputato: tre anni e undici mesi, da scontare ai domiciliari, per Wolfgang Rieke, il camionista tedesco accusato della morte di Davide Rebellin. Questo è quanto riporta la stampa veneta, a seguito del processo apertosi ieri a Vicenza: il sessantatreenne proveniente dalla Germania deve rispondere dell'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della fuga. Per l'episodio che risale al 30 novembre del 2022: quel giorno, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'autista del camion avrebbe travolto a Montebello Vicentino (un paese dell'hinterland di Vicenza) lo sportivo allora cinquantunenne che procedeva in bicicletta.

Rieke si trovava in Italia per conto della ditta di trasporti gestita dal fratello a quanto sembra, per la quale lavorava. Le responsabilità del sessantatreenne furono determinate a seguito di una complessa indagine condotta dalla procura della Repubblica di Vicenza la quale, sulla base delle prove inconfutabili raccolte, produsse la richiesta di emissione di un mandato di arresto europeo. L'autotrasportatore, dopo aver investito Rebellin, sarebbe sceso dalla cabina del camion, si sarebbe avvicinato all'ex-ciclista della Nazionale e sarebbe poi risalito a bordo, allontanandosi rapidamente dal posto senza rendersi conto di essere stato fotografato da alcuni testimoni dell'incidente. Non avrebbe insomma nemmeno prestato soccorso a Rebellin, dopo l'accaduto. I familiari della vittima si erano già espressi in maniera contraria al patteggiamento del camionista teutonico, in quanto recidivo: si sarebbe a quanto pare già dato alla fuga dopo aver provocato un sinistro stradale in Puglia, nel lontano 2001.