"Era troppo tardi...". La Procura chiede l'archiviazione per la morte di Michele Merlo

La Procura di Vicenza ha chiesto l'archiviazione per il caso di Michele Merlo, il giovane cantante morto di leucemia fulminante due anni fa. Secondo quanto ricostruito dai magistrati, non è stato possibile dimostrare il nesso di casualità, ossia se il giovane cantante - scomparso all'età di 28 anni - si sarebbe potuto salvare se il medico di base di Rosà, indagato nella vicenda, avesse immediatamente scoperto la malattia. Secondo quanto sostenuto dalla Procura vicentina, il medico non avrebbe capito che il 28enne – noto anche con il nome d’arte Mike Bird – era stato colpito da una leucemia, probabilmente fuorviato dalle parole dello stesso cantante. Il giovane, infatti, lamentava una contusione alla coscia, a suo avviso provocata nel corso di un trasloco.

Come evidenziato da TgCom24, nella memoria inviata alla Procura di Vicenza, il legale della famiglia di Michele Merlo aveva posto l’accento sui presupposti per l’esercizio dell’azione penale considerando la presunta condotta gravemente colposa del professionista. “Il trattamento del paziente sarebbe potuto iniziare già la mattina del 27 maggio” , ossia dieci giorni prima della prematura scomparsa del cantante noto per i suoi passaggi tra “X Factor” e “Amici”. Come rimarcato dai legali, la patologia – la leucemia promielocitica acuta – può sì causare il decesso di un malato in pochi giorni, ma può essere curabile se diagnosticata per tempo.