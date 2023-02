Morto durante l’alternanza scuola-lavoro: chiuse le indagini sul caso di Giuseppe Lenoci

Sono state chiuse le indagini per la morte di Giuseppe Lenoci, il 16enne morto mentre era impegnato nello stage di alternanza scuola-lavoro. Il giovanissimo si trovava a bordo di un furgone dell'azienda nella quale stava svolgendo il suo servizio, quando questo si schiantò contro un albero in località Serra dè Conti, in provincia di Ancona. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo a causa dello schianto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Oggi è il primo anniversario di quella tragedia e in questa ricorrenza, per un implacabile caso, al conducente di quel veicolo, un 38enne, è stato notificato l'avviso di chiusura indagini. L'indagato, difeso dall'avvocato Igor Giostra, è accusato di omicidio stradale: era al volante del mezzo da lavoro, con il 16enne seduto accanto a lui, quando il furgone finì fuori strada, finendo la sua corsa contro un albero. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire e saranno materia processuale. I due si stavano dirigenti a eseguire alcuni lavori in una zona fuori dalla provincia di Fermo.

Il conducente del mezzo, sentito dagli investigatori nei primi giorni successivi all'incidente, raccontò di aver sterzato per evitare un altro veicolo che aveva invaso la propria corsia di marcia. Il 38enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo a differenza del 16enne che, invece, è rimasto all'interno della vettura dopo lo schianto con l'albero. La vettura si è scontrata con il tronco a bordo strada proprio dal suo lato e questo non gli ha lasciato possibilità di salvezza. Il pm Serena Bizzarri ha disposto già un anno fa una perizia sul mezzo per stabilire la velocità di marcia al momento dell'incidente e per escludere anomalie o guasti che potessero aver fatto perdere il controllo al conducente che risultò negativo ai controlli di droga e alcol. Domani a Monte Urano, si svolgerà una fiaccolata per ricordare Giuseppe Lenoci.