Negano il tampone al figlio di 4 anni in fin di vita: il pm li accusa di tentato omicidio

Due genitori no vax si sono rifiutati di dare il consenso al tampone Covid per il figlioletto di quattro anni e mezzo, in imminente pericolo di vita, impedendo di fatto che il bimbo potesse ricevere le cure salva-vita per una forma molto aggressiva di tumore che gli era stata diagnostica. Per sbloccare l'impasse, e consentire il trasferimento del giovanissimo paziente in una struttura ospedaliera specializzata per l'emergenza, il magistrato di turno ha dovuto "forzare" la norma penale sul " prelievo coattivo dei campioni biologici su persone viventi ", che la legge ammette solo per salvaguardare un'indagine, ipotizzando il reato di tentato omicidio a carico della coppia.

I fatti

L'episodio risale a venerdì 26 maggio, a Milano. I due genitori portano il figlioletto in ospedale perché sta molto male. La diagnosi dei medici è devastante: il piccolo sta morendo per una forma molto aggressiva di tumore. Non c'è tempo, bisogna intervenire subito. Dunque i sanitari dispongono il trasferimento immediato del bimbo presso una struttura specializzata per l'emergenza. Affinché si possa procedere, però, è necessario che il piccino sia sottoposto al tampone nasofaringeo. Una prassi necessaria per evitare il contagio da Covid tra pazienti con un sistema immunitario già fortemente compromesso. Se non fosse che la coppia no vax si rifuta di prestare il consenso all'esecuzione del test. " Di fronte alla loro opposizione irremovibile - scrive il Corriere della Sera - i medici non ritengo di assumersi la responsabilità di agire 'in stato di necessità' " e si appellano al magistrato di turno in Procura.

La decisione del pm