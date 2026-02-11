"Nessun controllo”. La difesa dei Moretti e l'incontro con la madre di due ragazze ferite

Emergono nuovi elementi dall’inchiesta sulla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, che ha provocato 41 morti e 115 feriti. Oggi a Sion si è svolto l’interrogatorio di Jacques Moretti, proprietario del locale, davanti agli avvocati delle parti civili, con rivelazioni su sicurezza e dispositivi antincendio. Parallelamente, la Procura di Roma ha disposto il sequestro probatorio dei telefoni delle vittime italiane, nell’ambito dell’indagine per disastro colposo, omicidio plurimo colposo e lesioni aggravate.

Ventilazione mai controllata

Jacques Moretti ha dichiarato che l’impianto di ventilazione del Constellation non sarebbe mai stato ispezionato dalle autorità: “Non è mai stato verificato, né dal Comune né dal Cantone”, ha affermato il proprietario, sottolineando una possibile lacuna nella gestione della sicurezza del locale, che potrebbe avere un peso rilevante nell’indagine sulle responsabilità.

Estintori inutilizzati e segnaletica assente

Durante l’audizione sono emersi anche dettagli sui dispositivi antincendio, nessuno dei quattro estintori presenti nel piano interrato del locale è stato utilizzato. “Tutti pensavano solo a mettersi in salvo”, ha spiegato Moretti, che quella sera non era presente nel locale.

Le perizie tecniche hanno inoltre rilevato l’assenza di cartelli catarifrangenti per segnalare gli estintori. Il proprietario ha precisato di averli fissati con nastro biadesivo, ma che tendevano a staccarsi facilmente al passaggio delle persone, evidenziando come lo stesso problema si riscontri anche in altri edifici.

L’incontro con la madre di due ragazze ferite

La giornata di tribunale è stata segnata anche da un incontro riservato tra Jacques e Jessica Moretti e Leila Micheloud, madre di due ragazze rimaste ferite nell’incendio. Il colloquio, avvenuto durante una pausa dell’udienza in un’aula del campus universitario di Sion, è stato definito dall’avvocato della donna, Sébastien Fanti, “di grande intensità, umanità e semplicità”, senza rivelare i contenuti dello scambio.

Sequestro dei telefoni delle vittime

Parallelamente, la Procura di Roma ha disposto il sequestro dei telefoni cellulari di tutti i ragazzi italiani coinvolti nella tragedia, sia deceduti sia rimasti feriti. Secondo il decreto del pm Stefano Opilio, i dispositivi potrebbero contenere immagini, video o chat relative alla notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, utili a ricostruire la dinamica dell’incendio e le circostanze di tempo e luogo dei fatti.

Le analisi forensi sui telefoni serviranno a cristallizzare elementi chiave per comprendere la sequenza degli eventi e verificare

eventuali responsabilità. Alcuni dispositivi erano già sotto sequestro, mentre per altri la misura è stata appena adottata, in assenza di interventi da parte delle autorità svizzere sui cellulari delle persone offese.