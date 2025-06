"Nessuna crudeltà". Pena ridotta al tunisino che stuprò una trans

La pena per un immigrato tunisino di 26 anni, da pochi mesi in Italia e irregolare sul territorio, che a maggio del 2024 ha violentato una transessuale di 45 anni nel parco della Montagnola di Bologna, è stata ridotta di due anni, passando dai 6 anni e 6 mesi del primo grado, con rito abbreviato, ai 4 anni e 6 mesi, in assenza dell'aggravante della crudeltà. Lo riferisce il quotidiano Il Resto del Carlino, che aggiunge che sono stati, invece, confermati i risarcimenti da versare al Movimento identità trans (Mit), che si è costituito parte civile, e alla vittima. Le motivazioni verranno rese note tra 60 giorni.

I fatti risalgono alla sera dell'11 maggio 2024 quando, attorno alle 22, i due si mettono d'accordo per una prestazione sessuale, che però in pochi minuti evolve in violenza sessuale e rapina. Le urla della vittima, "Basta, fermati", sono state udite da un testimone, che ha dato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine, arrivate sul posto attorno alle 22.30. Al loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la 45enne in " evidente stato di agitazione e confusionale, parzialmente svestita nella parte superiore ". Il quadro che si è mostrato ai loro occhi era piuttosto chiaro anche perché, poco lontano, c'era ancora il 26enne tunisino " che in quel momento si stava sistemando il pantaloncino, appariva molto agitato e aveva gli indumenti sporchi di terriccio ".

Per il pm che ha seguito il caso in primo grado, la vicenda ha avuto risvolti drammatici tanto da ipotizzare anche il " movente transfobico della gravissima violenza ". L'avvocato Alessandro Ariemme, che difende l'imputato, ha spiegato al quotidiano bolognese che " dopo aver instillato nel collegio numerosi dubbi circa l’autenticità delle dichiarazioni della persona offesa, la Corte d’Appello ha comunque rideterminato la pena finale con uno sconto di due anni contenendola a 4 anni e 6 mesi ". L'avvocato si ritiene soddisfatto del risultato ottenuto, " e così anche l’imputato che ha ottenuto un enorme risultato, ormai insperato, alla vigilia di questa battaglia tra pari al cospetto della Procura e le due parti civili costituite ".

il gup scrive poi che è chiaro che l’imputato si era adirato scoprendo che la persona offesa fosse trans, cosa che non si aspettava. Per questo ha infierito su di lei, anche con parole di scherno

A gennaio, l'avvocatodel Movimento identità trans rivelò che "".