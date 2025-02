Niente domiciliari per Boeri e Zucchi: pm sconfitti. "Ma divieto di giudicare nei concorsi"

Ascolta ora 00:00 00:00

ll gip di Milano, Luigi Iannelli, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura per gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, ma ha disposto nei loro confronti una misura interdittiva. L'archistar Boeri, in particolare, non potrà fare parte di "commissioni giudicatrici" e gli sarà vietato "concludere contratti" con la pubblica amministrazione come architetto per un anno. La decisione del gip è stata presa nell'ambito nell'inchiesta per turbativa d'asta e falso della Procura di Milano sulla gara internazionale da 8,6 milioni di euro per la progettazione della Biblioteca europea dell'informazione e della cultura (Beic).

Il gip ha anche applicato all'architetto Cino Zucchi la "sospensione parziale dall'esercizio del pubblico ufficio di docente universitario" e l'interdizione dalle "commissioni giudicatrici" di contratti pubblici per 8 mesi. Boeri e Zucchi non andranno quindi agli arresti domiciliari, come invece aveva chiesto la procura di Milano, che incassa dunque una sconfitta.

Nel dettaglio, nei confronti di Stefano Boeri la misura interdittiva gli impedirà "in qualità sia di docente universitario che di professionista esterno, l'attività di comporre commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure per l'affidamento di contratti pubblici per la durata di un anno", vietandogli di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, per la durata di un anno. Il provvedimento del giudice Iannelli vieta inoltre a Cino Paolo Zucchi "in qualità sia di docente universitario che di professionista esterno, l'attività di comporre commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, per la durata di otto mesi".

Il gip, che il 4 febbraio aveva tenuto gli interrogatori preventivi, ha disposto anche per l'architetto indagato Pier Paolo Tamburelli, membro della cordata vincitrice della gara Beic, il "divieto parziale temporaneo di esercitare l'attività professionale di architetto" e quello di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Sono invece statedi misura cautelare dei pubblici ministeri Paolo Filippini, Mauro Clerici, Giancarla Serafini con l'aggiunta Tiziana Siciliano nei confronti degli architetti Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, della cordata di studi professionali Baukuh-Onsitestudio-Sce Project, primi classificati del concorso internazionale di progettazione