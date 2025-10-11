"Noi in balia dei legali", "Ignoranti come le capre". Botta e risposta tra la famiglia Sempio e Lovati

Sono stati resi noti alcuni stralci dell'incontro tra il padre di Andrea Sempio e gli investigatori lo scorso 26 settembre a seguito della perquisizione effettuata nell'abitazione di Garlasco. Gli inquirenti hanno posto a Giuseppe Sempio le domande volte a capire meglio il contenuto dei foglietti rinvenuti nell'abitazione a maggio, che sono finiti all'interno del fascicolo aperto a Brescia, che vede indagato l'ex pm Mario Venditti ma che si sta ampliando.

In merito alla cifra "20. 30. euro" Sempio ha dichiarato che " dovrebbe essere una previsione di spesa che avevamo fatto noi in casa, su quanto avremmo dovuto pagare agli avvocati alla fine della faccenda ". Quella, aggiunge, era la stima " se si fosse arrivati all'archiviazione (...) noi pensavamo comunque di arrivare all'archiviazione ". Durante la sua testimonianza, l'uomo ha anche dichiarato che i prelievi in contanti effettuati a seguito del prestito dei familiari servivano a " pagare " gli avvocati. " Eravamo in balia degli avvocati ", ha aggiunto, " eravamo allo sbaraglio ". Gli investigatori gli hanno anche domandato dell'intercettazione in cui lo si sente dire, nel 2017, che bisognava " pagare quei signori lì " e nella sua verbalizzazione il signor Sempio ha giustificato quelle parole dicendo che " sicuramente intendevo gli avvocati (...) sono sicuro che mi riferivo agli avvocati " ma di quei pagamento non c'è traccia: né "fatture" e né "ricevute".

Secondo i calcoli fatti durante la testimonianza, Giuseppe Sempio ha riferito agli investigatori di aver speso " tra i cinquantacinquemila e i sessantamila euro " per gli avvocati in quel periodo. Alla domanda degli investigatori se non gli sembra una cifra eccessiva a fronte del fatto che l'archiviazione è arrivata così rapidamente, in appena tre mesi, il papà dell'indagato ha replicato: " Lo so che sembra strano, ma è così. Noi eravamo nelle loro mani e non sapevamo una virgola di cosa facessero ".A queste parole ha replicato a distanza l'avvocato Massimo Lovati, legale difensore di Sempio (non si sa ancora per quanto) durante un'intervista serale a Quarto Grado: " L'unica cosa che capisco è che siccome non ne sapevano niente di niente perché sono ignoranti come delle capre, erano in balia degli avvocati... Pendevano dalle loro labbra ".