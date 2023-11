“Non chiederò i domiciliari”. L’avvocato di Turetta presenta una prima linea difensiva

L'avvocato di Filippo Turetta ha avuto oggi il primo vero colloquio con il suo assistito dopo quello conoscitivo che si è tenuto suonino dopo il trasferimento dell'indagato nel carcere di Verona. L'avvocato Giovanni Caruso ha avuto poche ore a disposizione per leggere gli atti e l'interrogatorio si terrà domani, pertanto è plausibile che in questa prima fase Turetta si avvalga della facoltà di non rispondere. Una strategia difensiva pressoché scontata, considerando che il quadro accusatorio è ancora in divenire, considerando che solo nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin e che l'auto, insieme ai reperti, potrebbe arrivare in Italia tra qualche giorno, non prima di aver effettuato alcuni esami irripetibili in Germania.

" Non anticipo alcunché per rispetto dell'autorità giudiziaria, se si avvarrà o meno della facoltà di non rispondere ", ha dichiarato il legale subito dopo l'incontro in carcere col suo assistito. Quindi, l'avvocato ha aggiunto: " Non presenterò richiesta al Riesame, né richiesta di affievolimento della misura ". Tradotto significa che non ci saranno in questo frangente delle indagini richieste per far ottenere a Turetta gli arresti domiciliari. Ma non solo, perché l'avvocato Caruso, a differenza del collega che aveva inizialmente in carico la difesa di Turetta, non ha parlato della possibilità per il momento di procedere con la richiesta di perizia psichiatrica, che comunque dovrebbe esserci quasi di default.