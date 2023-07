"Gravi esternazioni". E il giudice revoca i permessi premio a Parolisi

Stop ai permessi premio per Salvatore Parolisi, l'ex militare condannato con l'accusa di aver ucciso sua moglie, Melania Rea, nell'aprile 2011. È costata cara all'uomo l'intervista rilasciata al programma Chi l'ha visto durante la prima delle sue uscite dal carcere di Bollate nel quale è rinchiuso per scontare la sua pena. Il Corriere della sera riferisce che secondo i giudici, infatti, l'ex militare ha dimostrato di non aver " compreso il significato " della condanna, non solo svalutando il processo che l'ha portato in carcere, ma anche svilendo il percorso di reinserimento nel quale era stato coinvolto e " la figura della donna ".

Per lui erano già stati previsti 15 permessi premio di cui l'uomo avrebbe dovuto godere da qui a settembre ma per lui le porte del carcere non si apriranno ancora per molto tempo. Tra i passaggi che secondo i giudici esprimono la mancata presa di coscienza di Salvatore Parolisi c'è quello in cui l'ex militare sostiene di non aver ricevuto l'ergastolo, ma una condanna a 20 anni di carcere, perché non sono state trovate prove a suo carico: " Da uomo, da militare, da padre soprattutto, tu mi devi dare l’ergastolo, mi butti la chiave e non mi fai uscire più, se dici che io ho fatto una cosa del genere, e me lo provi, però. Perché a me non me lo hanno mai provato ". Nel corso dell'intervista, con freddezza, Parolisi ha anche dichiarato: " Ho tradito Melania più volte, ma non l'ho uccisa. E con Ludovica era una solo una scappatella ".