"Non merita di pagare più di altri". Le reazioni dei genitori per la sentenza dei Murazzi

Sara Cherici, oggi ventenne, è l'imputata che ha avuto la pena più pesante per i fatti dei Murazzi di Torino. Era dicembre 2023 e quella notte si trovava insieme a un gruppo di giovani che, annoiati, hanno lanciato una bicicletta da uno dei Murazzi, colpendo in pieno lo studente palermitano Mauro Glorioso, oggi costretto su una sedia a rotelle. " Non la giustifico, non lo farò mai. Ma lei non ha lanciato la bici dalla balaustra dei Murazzi e non merita di pagare più di altri. Sedici anni sono una condanna ingiusta ", dice oggi la madre di Sara in un'intervista rilasciata al Corriere della sera.

La ragazza vive in casa con la madre, costretta agli arresti domiciliari, ma per il giudice deve scontare 16 anni di reclusione. Ora ci sarà il ricorso ma secondo la madre la pena inflitta è eccessiva. Non la pensa così il papà di Mauro, che a La Stampa ha espresso tutto il suo dolore: " Non posso dire di provare pietà per questa ragazza. Quando ha avuto occasione di scrivere a Mauro perché voleva l’accesso alla giustizia riparativa, ha scritto che le dispiaceva per quello che le era accaduto, come se fosse capitato per caso o per sfortuna. Ha aggiunto che l’unica cosa di cui poteva rimproverarsi era di non aver denunciato i suoi amici dopo il fatto. Un comportamento coerente con la totale assenza di vergogna ". La vittima è stata costretta a interrompere gli studi di medicina, si sarebbe laureato entro poco, la sua vita è cambiata assieme a quella della sua famiglia e non c'è via d'uscita.