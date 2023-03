Straniero occupa una casa. Giudice le assolve: "Ero momentanea"

Occupò abusivamente un immobile, forzando la finestra per introdursi all'interno. Per la Corte d'Appello di Perugia si trattava tuttavia di un'azione dettata da difficoltà momentanee, non avendo ravvisato da parte dell'imputato la volontà di occupare lo stabile per un periodo di tempo prolungato. E così, un cittadino straniero è stato assolto nelle scorse ore dall'accusa di invasione di edifici e danneggiamento. Una storia che risalirebbe a qualche anno fa e che arriva dal capoluogo dell'Umbria, stando a quanto riportato dal sito online PerugiaToday. L'uomo era finito a processo in quanto accusato di essersi introdotto in un'abitazione abbandonata: uno stabile che appariva in quel frangente disabitato e lui, a quanto sembra in difficoltà sul piano economico, ne avrebbe approfittato. Dopo aver divelto l'inferriata che proteggeva una delle finestre, sarebbe entrato soprattutto per proteggersi dal freddo pungente di quei giorni (come avrebbe dichiarato agli inquirenti in un secondo momento).

La sua presenza, per quanto breve, non doveva tuttavia esser passata inosservata: lo straniero è stato probabilmente scoperto dai legittimi proprietari e denunciato nel giro di alcune ore. L'iter giudiziario si è quindi aperto nelle settimane successive: l'uomo ha fornito agli investigatori la propria versione dei fatti, motivando il suo gesto con la necessità impellente di ripararsi dalle intemperie e dicendosi non intenzionato ad occupare la casa. E dopo la sentenza di primo grado, si è quindi arrivati ieri al verdetto d'Appello, che ha dato ragione all'extracomunitario. La Corte ha fatto notare che secondo la legge, l'imputato non è punibile " per particolare tenuità del fatto" nel caso in cui “si introduca occasionalmente, previa effrazione dell’inferriata di una piccola finestra, in un immobile da tempo disabitato e in disuso senza la volontà di rimanervi per un tempo prolungato”.