Stalking e lesioni a una ex: nuovo processo per Enrico Varriale

Nuovo processo per Enrico Varriale, accusato di stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una ex compagna. Il giornalista sportivo, già coinvolto in un procedimento penale per una vicenda analoga, dovrà comparire in Tribunale a Roma per la prima udienza il prossimo 20 novembre.

L’accusa

I fatti risalirebbero al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo l'accusa, Varriale avrebbe aggredito fisicamente l’allora compagna in casa fino a " farle perdere i sensi e causandole lesioni ". Inoltre avrebbe anche minacciato la donna, quando ha chiamato i soccorsi, dopo essersi ripresa, con frasi tipo " se mi denunci ti ammazzo ". Al giornalista viene contestato di aver poi contattato la vittima con " numeri anonimi, cercando di carpire notizie anche attraverso il controllo dei profili social ". In un caso Varriale avrebbe telefonato alla donna pronunciando " con voce contraffatta una frase del tipo 'morirai' ".

L’altro processo

Quanto all’altro procedimento che lo vede coinvolto, il giornalista deve rispondere di stalking e lesioni personali ai danni di una ex compagna. La donna lo aveva denunciato per una serie di presunte aggressioni verbali, poi culminate con violenza fisica che sarebbe avvenuta a Roma nell'agosto del 2021. Nel corso dell’ultima udienza, celebrata martedì 9 aprile in Tribunale a Roma, Varriale ha respinto gli addebiti. " Ammetto di averla colpita con uno schiaffo e ancora mi pento per quanto ho fatto, l'errore più grande della mia vita ma l'episodio violento è stato questo, il resto che racconta lei è falso ”, sono state le sue parole. “So di avere commesso un errore di cui mi pentirò per tutta la vita - ha aggiunto il giornalista davanti al giudice monocratico - Le donne, come sempre ho detto, non si toccano neanche con un fiore: la parità esiste in tutto tranne in questa sperequazione, l'uomo è più forte. Ma con la stessa nettezza affermo che tutto quello che la donna racconta è falso. È lei che quella sera di agosto mi è saltata addosso, non l'ho colpita con calci.

Lei dice che ho messo le mani al collo ma avevo il telefono in mano come avrei potuto? Poi l'ho tirato sul divano".