Olimpiadi Milano-Cortina, i pm giocano la carta della "incostituzionalità"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un sassolino giudiziario, che potrebbe diventare un sassolone, sul percorso per realizzare l'anno prossimo le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina. La Procura della Repubblica di Milano chiede che sia dichiarato incostituzionale, e quindi annullato, il decreto del governo Meloni che ha attribuito la qualifica di ente privato alla Fondazione che gestisce gli appalti per la realizzazione dei Giochi. Per i pm guidati dal Procuratore Marcello Viola, la Fondazione è un ente pubblico per il semplice motivo che è finanziata in larga parte da enti pubblici e i suoi vertici sono di designazione pubblica.

Ma in questo modo tutte le procedure dei Giochi dovrebbero sottostare alle regole e ai tempi della burocrazia pubblica, con il rischio che non tutto sia pronto per i giochi: a meno che il governo a quel punto non faccia un decreto (come avvenne ai tempi di Expo) per snellire l'iter autorizzativo.

La Procura ha preso l'iniziativa a conclusione dell'inchiesta che l'anno scorso ha portato a indagare per corruzione e turbativa d'asta l'ex amministratore della Fondazione Milano-Cortina, Vincenzo Novari. Al centro dell'indagine c'erano in particolare gli appalti informatici assegnati dalla Fondazione e soprattutto le assunzioni di personale senza concorso. Novari nel suo interrogatorio aveva ammesso che la Fondazione era diventata "un gigantesco ufficio di collocamento" sommerso dalle raccomandazioni. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, secondo Novari, aveva mandato più di cinquecento segnalazioni. "Ma io - diceva Novari - poi ho scelto solo in base al merito".



L'indagine della Procura era andata a sbattere contro la qualifica di ente privato attribuita dal governo alla Fondazione: in una azienda privata, le assunzioni di favore sono un malvezzo ma non sono un reato.

La Procura ha chiesto pertanto l'archiviazione del procedimento, ma nella stessa richiesta fa istanza al giudice preliminare perchè sospenda tutto e invii gli atti alla Corte Costituzionale sostenendo l'illegittimità del decreto. Bisognerà ora vedere cosa farà il giudice, e nel caso che accolga la richiesta cosa farà la Corte: se i tempi della Consulta fossero quelli consueti, la decisione potrebbe arrivare a Olimpiadi già concluse.