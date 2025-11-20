Omicidio della vigilessa Sofia Stefani, ergastolo all'ex comandante Giampiero Gualandi

L'ex comandante della Polizia locale di Anzola dell'Emilia, Giampiero Gualandi, è stato condannato dalla Corte di Assise di Bologna all'ergastolo per l'omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, con la quale aveva avuto una relazione extraconiugale. La camera di consiglio è stata molto lunga, circa 7 ore, ma alla fine ha accolto la richiesta della procuratrice aggiunta Lucia Russo. Il pool difensivo di Gualandi, rappresentato dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, aveva chiesto di riqualificare il reato in omicidio colposo ma le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

L'accusa nei confronti di Gualandi è di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e dai futili motivi, ma quest'ultima aggravante è decaduta. La Corte ha stabilito un risarcimento di 600mila euro a testa per i genitori di Sofia Stefani, Angela Querzè e Bruno Stefani. Al fidanzato, invece, vanno 500mila euro e al Comune di Anzola dell'Emilia altri 30mila. " Quando c'è una sentenza di ergastolo e succedono delle cose di questo genere la società ha fallito. Però per Sofia credo che fosse giusto avere giustizia. Mia figlia non c'è più, per noi il lutto prosegue e proseguirà per tutta la vita, ma credo che lei si meritasse giustizia e quindi che la sentenza sia giusta ", ha dichiarato la mamma dopo la sentenza. " Penso che la manipolazione su Sofia c'è stata, è stata davvero molto pesante, molto reiterata. La sentenza però ha fatto giustizia, ma ripeto, mi dispiace perché quando la società fallisce in questo modo la responsabilità è di tutti noi. Quindi Sofia non c'è più e noi abbiamo cercato solamente di darle voce ", ha concluso la donna, che dopo la sentenza ha abbracciato calorosamente la procuratrice aggiunta, Lucia Russo.