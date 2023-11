Giulia Tramontano, "il killer potrà accedere alla giustizia riparativa"

Alessandro Impagnatiello potrà accedere alla giustizia riparativa. Lo si legge nella richiesta di giudizio immediato della procura di Milano per il barista di 30 anni in carcere per l’omicidio di Giulia Tramontano. La giovane vittima, 29 anni, incinta al settimo mese, sarebbe stata uccisa per “futili motivi, con crudeltà e con premeditazione”, tre aggravanti già contestate insieme alla stabile convivenza. L’avrebbe sorpresa da dietro, sferrandole 37 coltellate al viso e al dorso. Nove fendenti sono stati inferti “ mentre era ancora viva ”.

Il delitto è avvenuto lo scorso maggio a Senago, nel milanese. Ci sarebbero diversi elementi, secondo la procura, che provano la premeditazione, esclusa in un primo momento in fase di ordinanza di custodia cautelare in carcere dalla gip Angela Minerva. In particolare - si legge sempre nella richiesta - Impagnatiello, “ dopo aver svolto già a partire dal dicembre 2022 ricerche via internet circa gli effetti del veleno per topi sull'uomo, faceva ingerire per alcuni mesi all'inconsapevole vittima del bromandiolone, un potente rodenticida con effetto anticoagulante, intensificandone la somministrazione a partire dal marzo 2023, in un quantitativo tale da raggiungere anche il feto oltrepassando la placenta ”.