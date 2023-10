Omicidio Meredith, Raffaele Sollecito vuole il risarcimento: "Io vittima di grave ingiustizia"

Nei giorni scorsi la Cassazione ha accolto il ricorso di Amanda Knox contro la condanna a tre anni di reclusione per calunnia (ai danni di Patrick Lumumba) sulla base di quanto deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo. E a seguito di quel pronunciamento, anche Raffaele Sollecito si è detto fiducioso dinanzi alla prospettiva di poter essere risarcito per "un'ingiusta detenzione". Ad oltre quindici anni di distanza dall'omicidio di Meredith Kercher e a circa un lustro dall'assoluzione definitiva di Sollecito e della statunitense Knox, la vicenda non sembra ancora essersi del tutto conclusa. Perlomeno per quel che riguarda i procedimenti giudiziari collaterali, perché la decisione della Cassazione sulla querelle Knox - Lumumba riporta nuovamente l'attenzione su un altro protagonista della vicenda.

Serve però un piccolo passo indietro, per poter meglio comprendere la questione: nel 2018 Amanda Knox venne assolta con Raffaele Sollecito dall'accusa di aver ucciso a Perugia l'1 novembre 2007 la coinquilina inglese, ma fu condannata definitivamente per la calunnia a Lumumba, proprietario di un bar in cui aveva lavorato. Poco prima dell’omicidio, l'uomo l’aveva licenziata perché, stando a quanto aveva dichiarato lui stesso durante il processo, la giovane era molto disinibita con i clienti e lavorava male. Tirato in ballo dall'americana, attraverso delle accuse mosse spontaneamente in questura, Lumumba venne arrestato il 6 novembre 2007 e rimase in carcere per circa due settimane, per poi tornare in libertà perché riconosciuto estraneo al delitto. Sollecito venne invece ritenuto colpevole in primo grado e trascorse in carcere quasi quattro anni, prima di essere assolto e della conseguente scarcerazione. Proprio su queste basi, quest'ultimo aveva chiesto un risarcimento milionario, appellandosi anche alla responsabilità civile dei magistrati.