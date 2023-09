Omicidio Noemi Durini: il killer in un carcere per adulti, muore il meccanico prosciolto

La raggiunta maggiore età, l’inseguimento e lo stato d’ebbrezza. Il killer di Noemi Durini è finito nella casa circondariale di Sassari: era minorenne quando commise il suo crimine e quindi collocato in una struttura carceraria per minori, ma oggi Lucio Marzo ha 24 anni. E quest’estate, durante un permesso premio, era stato fermato dopo un inseguimento dalle forze dell’ordine, che avevano constatato come si trovasse in stato di ebrezza.

Il killer va in carcere

Noemi Durini fu uccisa il 3 settembre 2017: l’autopsia stabilì che era stata picchiata, accoltellata e infine sepolta viva. All’inizio sembrò un caso di scomparsa come tanti, ma dopo 10 giorni Marzo confessò. Fu condannato dopo due gradi di giudizio, perché rinunciò alla Cassazione, a 18 anni e 8 mesi di reclusione e collocato nel carcere minorile di Quartucciu, sempre in Sardegna.

Dopo i fatti di questa estate, come riporta il Corriere Salentino, la madre di Noemi Durini, Imma Rizzo, ha fatto richiesta, trasmessa al Ministro della Giustizia e al Capo di Dipartimento per la Giustizia minorile e attraverso la propria legale Valentina Presicce, che Marzo fosse trasferito in un carcere per adulti, poiché incompatibile con i percorsi riabilitativi della giustizia minorile.

Il trasferimento è quindi avvenuto, “ con la speranza che, constatata ormai la sua pericolosità sociale, non gli vengano più concessi permessi premio e che quanto accaduto faccia comprendere l’importanza di una valutazione concreta della pericolosità sociale di un condannato prima di concedere un permesso premio ”, ha commentato Presicce.

L’avvocato ha anche sottolineato che si dovrà indagare sul fatto che Marzo abbia preso la patente in carcere, richiedendone la revoca: “ Pretendiamo che quanto accaduto in Sardegna non accada più perché è inaccettabile in una società civile. Lo Stato deve tutelare le vittime, non gli assassini ”.

Il tragico destino del meccanico

A sei anni dall’omicidio di Noemi Durini è morto il meccanico che Lucio Marzo accusò nella ritrattazione della sua prima confessione, venendo anche condannato per calunnia. Si tratta di Fausto Nicolì, 55enne di Patù con piccoli precedenti, scomparso ieri in un incidente stradale nei pressi di Lucugnano, in provincia di Lecce, sulla statale 275 Maglie-Leuca, un’arteria tristemente nota alle cronache che riguardano la sicurezza stradale.

Nicolì stava percorrendo la statale in moto, come riporta LeccePrima, e ha impattato, in circostanze che saranno vagliate dagli inquirenti, con un’utilitaria condotta da un anziano, sotto choc dopo l’incidente. Intervenuti i soccorsi del 118 per la rianimazione, Nicolì è stato dichiarato deceduto: per lui non c'è stato nulla da fare. All’epoca dell’omicidio di Durini, il meccanico fu anche indagato a seguito delle dichiarazioni di Marzo, ma poi fu prosciolto da tutte le accuse.