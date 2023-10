Il fratello di Saman: "Ho mentito sui cugini, ora voglio dire tutta la verità"

Articolo in aggiornamento

Il fratello di Saman Abbas " allo stato non è stato iscritto nel registro degli indagati " della Procura per i minorenni di Bologna. La conferma è arrivata in apertura dell'udienza che si sta celebrando in queste ore davanti alla Corte d'assise di Reggio Emilia per l'omicidio della 18enne pachistana, uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1°maggio 2021 tra le campagne di Novellara. " Voglio parlare, voglio dire tutta la verità " ha detto il ragazzo, annunciando la decisione di sottoporsi all'esame. E poi sul padre Shabbar Abbas, presente in aula: " Gli ho sentito dire 'scavare' e 'passare dietro le telecamere' ".

"Ho mentito sui cugini"

" Ho detto che i miei cugini non c'entravano perché mio padre in una telefonata mi disse di non dire niente di loro " ha detto il fratello di Saman rispondendo alle domande dell'avvocato Luigi Scarcella, che assiste Nomanhulaq Nomanhulaq, uno dei cugini a processo per il delitto. " Era una bugia dire che non c'entravano, - ha poi aggiunto - l'ho detta perché da piccolo avevo paura di mio padre e di mio zio e non potevo dire niente ". All'epoca dei fatti, il ragazzo aveva raccontato ai carabinieri e al giudice che i cuigini non avevano a che fare con l'omicidio.

"Mi disse dove era seppellita"

Il giovane ha raccontato che sarebbe stato proprio Nomanhulaq Nomanhulaq a dirgli dove era stata seppellita Saman: " Dissi ai carabinieri dove poteva essere seppellita Saman quando andammo a Novellara per cercare il corpo. Me l'aveva detto Noman (Nomanulhaq Nomanulhaq ndr) ". E poi: " Chiesi a Noman dove fosse perché volevo abbracciarla l'ultima volta, lo chiesi anche allo zio Danish " ha proseguito. L'avvocato Scarcella gli ha domandato come mai non lo avesse detto subito ai carabinieri, il 18enne ha ribadito che aveva paura del padre.

"Ho sentito dire 'scavare e passare dietro le telecamere'"

Centrale nella testimonianza del fratello di Saman il passaggio in cui ha ricordato alcune parole del padre: " Un giorno mi hanno mandato giù a fare il the. Loro (papà, mamma, Noman e altri due, Ikram e Danish) erano in camera da letto. Stavo sulle scale e ho ascoltato, ho sentito mio padre dire una volta 'scavare e 'passare dietro le telecamere" '. Tra tanti " non ricordo ", il 18enne ha precisato che " la riunione " dei familiari, verosimilmente per progettare l'omicidio della sorella, durò più di mezz'ora.

Il fratello di Saman non è indagato

Nella precedente udienza, la Corte aveva emesso un'ordinanza in cui si sottolineava che le dichiarazioni rilasciate dal giovane tra maggio e giugno del 2021 fossero inutilizzabili poiché avrebbe dovuto essere indagato, anche a sua garanzia, nel procedimento per omicidio della sorella. Pertanto la sua posizione processuale era mutata da testimone a quella di possibile indagato in un procedimento connesso. L'ordinanza era stata inviata dalla Procura reggiana a quella per i minori, competente perché all'epoca dei fatti il ragazzo aveva poco più di 16 anni. Oggi il presidente della Corte di assise ha comunicato che il 18enne continuerà a essere parte civile nel procedimento a carico dei genitori, due cugini e lo zio. Respinta quindi la richiesta di alcuni difensori che avevano ravvisato un'eventuale incompatibilità tra la posizione di teste e indagato.