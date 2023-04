Orrore nella sala colloqui di Rebibbia: così ha stuprato la sua legale

Era andata in carcere per discutere della strategia difensiva con il suo assistito, un detenuto nel carcere di Rebibbia. E invece, l'avvocatessa si è ritrovata a diversi difendere da un tentativo di stupro, messa all'angolo dall'uomo nella sala colloqui. Il pregiudicato, A.M. (le iniziali del nome), 43 anni, che due settimane fa è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per reati relativi allo spaccio di droga, ieri mattina è stato condannato a due di anni di reclusione per violenza sessuale.

L'orrore nel carcere

Stando a quanto riporta l'edizione cartacea de Il Messaggero, i fatti risalgono a settembre del 2017. A.M. si trova nel carcere di Rebibbia per aver commesso una serie di reati legati allo spaccio di stupefacenti e ricettazione. In attesa del processo, il suo legale affida il caso a una collaboratrice dello studio, un praticante avvocato di 30 anni. L'avvocatessa decide di fare visita all'assistito e, nei primi colloqui, imparano a conoscersi. Ad un certo punto, però, l'atteggiamento del detenuto cambia: diventa esplicito fino a dichiare il proprio interesse nei confronti della professionista. Lui, sotto falso nome, le invia anche delle lettere in cui esprime i suoi sentimenti. Lei risponde che quelle avances sono inopportune dal momento che li lega un rapporto professionale.

Le lettere

" Anche se quello che mi dici da donna può farmi piacere, come tuo avvocato mi mette in profonda difficoltà. Non mi fa sentire a mio agio ", replica il legale. " Se vuoi che continui ad essere il tuo avvocato. - scrive la professionista nell'ultima lettera - devi cambiare atteggiamento, perché ricordati che quei bastardi vedono tutto. Posso essere tua amica, ma tra noi due non ci deve essere niente ". Nonostante il rifiuto categorico alle avances, la donna decide di presentarsi a colloquio con l'assistito.

La violenza sessuale