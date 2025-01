Orrore a Palermo, uomo suicida in casa, indagata figlia e fidanzato minorenni

Ascolta ora 00:00 00:00

Un uomo di 48 anni, G.M, si sarebbe tolto la vita a Palermo a seguito delle schiaccianti pressioni psicologiche e richieste di denaro fatte dalla figlia di sedici anni e dal fidanzato, un anno più grande. Sarebbe questo l’inquietante quadro tracciato dalla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo, guidata da Claudia Cammarata, a seguito di un'inchiesta.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, all’epoca dei fatti l’uomo, un papà di 48 anni, avrebbe dovuto subire per tre mesi richieste continue e vessatorie da parte della figlia e del suo fidanzato, entrambi minorenni all’epoca dei fatti. Una continua e frustrante tensione psicologica che ha portato l’uomo a impiccarsi dentro la sua abitazione, ponendo fine a tutte le sue sofferenze.

Pesanti accuse per la coppia

Sulla giovane coppia adesso pendono le pesanti accuse di estorsione aggravata e istigazione al suicidio in concorso. Lui, ora maggiorenne, si trova in una cella presso il carcere Malaspina di Palermo, la giovane invece è in una comunità a Catania. Entrambi risponderanno davanti alla giustizia minorile. L’udienza preliminare, sarebbe stata fissata per il 26 marzo, davanti al Gup Nicola Aiello.

Continue richieste di denaro e minacce

Le continue minacce e le vessatorie richieste di denaro della baby coppia diabolica sarebbero andate avanti dal dicembre del 2023 e il marzo del 2024. I due fidanzati avrebbero costruito un sofisticato piano, sfruttando il forte legame affettivo che c’era fra il 48enne e la figlioletta, così da poter ottenere denaro continuamente. Attraverso le conversazioni WhatsApp sarebbe emerso come i due minorenni prospettassero umiliazioni fisiche e non se il padre non avesse soddisfatto le loro richieste economiche. Gli investigatori avrebbero scoperto che il ragazzo fosse il braccio esecutivo dell’organizzazione, sempre pronto a sostenere la fidanzata.

Il quadro è reso ancora più inquietante da alcuni retroscena riportati da BlogSicilia. La giovane figlia avrebbe intimato al padre di consegnargli del denaro, e se lui si fosse rifiutato avrebbe smesso di andare a scuola, così da far attivare gli assistenti sociali e di fatto “distruggere” la famiglia.

In un altro episodio avrebbe invece confessato al 48enne di esseree che si sarebbe uccisa assieme al piccolo ancora nel suo grembo se non avesse ricevuto il giusto sostegno economico da parte del padre. Una pressione troppo forte e continua per un uomo descritto come estremamente sensibile.