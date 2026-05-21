Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Cronaca giudiziaria

Il padre di Andrea Sempio al Tg1: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata"

Le parole del padre dell'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia.

Il padre di Andrea Sempio al Tg1: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata"
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

"Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene". Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so...", aggiunge l'uomo in una anticipazione dell'intervista sui profili social del Tg1 Rai. Andrea Sempio è l'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.

Intanto, la famiglia Cappa ha chiesto, tramite i suoi legali, l'accesso agli atti dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco. L'iniziativa, spiega l'avvocato Antonio Marino, è "un'operazione per ristabilire la verità ed è in perfetta linea di coerenza con la batteria di denunce, a spanne più di una cinquanta, sul tavolo della procura di Milano".

La richiesta è dunque legata a verificare se in alcune testimonianze vi siano gli estremi per una calunnia nei confronti delle gemelle Paola e Stefania, della madre Maria Rosa e del padre Ermanno che qualcuno, per mesi, ha provato a tirare in ballo. Nessuno della famiglia Cappa è stato mai indagato per il delitto di Garlasco.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica