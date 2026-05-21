Il padre di Andrea Sempio al Tg1: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata"

"Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene". Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so...", aggiunge l'uomo in una anticipazione dell'intervista sui profili social del Tg1 Rai. Andrea Sempio è l'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco della Procura di Pavia, che nelle scorse settimane gli ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini. La difesa del 38enne è al lavoro per smontare le accuse nei suoi confronti. Entro i termini dei venti giorni dalla notifica, come annunciato dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, saranno depositate le consulenze effettuate.

Intanto, la famiglia Cappa ha chiesto, tramite i suoi legali, l'accesso agli atti dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco. L'iniziativa, spiega l'avvocato Antonio Marino, è "un'operazione per ristabilire la verità ed è in perfetta linea di coerenza con la batteria di denunce, a spanne più di una cinquanta, sul tavolo della procura di Milano".

La richiesta è dunque legata a verificare se in alcune testimonianze vi siano gli estremi per una calunnia nei confronti delle gemelle Paola e Stefania, della madre Maria Rosa e del padre Ermanno che qualcuno, per mesi, ha provato a tirare in ballo. Nessuno della famiglia Cappa è stato mai indagato per il delitto di Garlasco.