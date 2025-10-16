Pamela Genini uccisa perché "o con me, o con nessun altro". Il gip riconosce tutte le aggravanti a Soncin

"Il filo conduttore che ha spinto l’autore del reato, ben prima di entrare nell’appartamento, è quindi quello del 'o con me o con nessun altro'”. Lo scrive il giudice Tommaso Perna nel provvedimento con cui ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per Gianluca Soncin, che il 14 ottobre è entrato nell'appartamento della fidanzata Pamela Genini con il preciso scopo di uccidere la ragazza. Secondo il gip l'omicidio è nato dalla "volontà di costringere la donna a non interrompere la relazione con lui" e "una tal ragione è futile e bieca, non meritando alcun tipo di umana comprensione". Osserva poi il giudice che c'è stata "una vera e propria spedizione dell'uomo a casa della donna, decisa almeno una settimana prima, se non prima ancora, quando si è munito del duplicato delle chiavi dell'abitazione della vittima".

"L’intensità del dolo che ha sorretto l’azione è - scrive il gip che ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione chiesta dalla procura - è a ben vedere, massima, così come si ricava dalla constatazione che, anche dopo che le Forze dell’Ordine avevano fatto accesso nello stabile, e persino dopo che si erano ricavate uno spiraglio sull’uscio della porta dell’abitazione, il Soncin si è diretto verso la porta e lucidamente l’ha richiusa per terminare il lavoro iniziato".

Sempre il gip, nella parte in cui riconosce anche la crudeltà, scrive che la ragazza ha sofferto visto che molte delle ventiquattro coltellate che le sono state inferte "non hanno attinto organi vitali. Per questo ha acquisito consapevolezza dell'imminente fine".