Pandoro-gate, al via l'udienza per truffa aggravata. La Ferragni non è in aula

Si è aperta oggi davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro Gate’ e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice, che non è presente in aula, è accusata di truffa continuata e aggravata. Con lei sono a processo l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco, da poco scomparsa, e l’imprenditore Francesco Cannillo patron di Cerealitalia-ID.

Oggi sono previste le costituzioni di parti civili, non ci sarà il Codacons con cui Ferragni ha già stipulato accordi risarcitori. È possibile che gli imputati, tramite i loro legali, facciano richieste di riti alternativi.