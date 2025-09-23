Si è aperta oggi davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del cosiddetto ‘Pandoro Gate’ e delle uova di Pasqua. L’imprenditrice, che non è presente in aula, è accusata di truffa continuata e aggravata. Con lei sono a processo l’ex braccio destro Fabio Damato, la manager Alessandra Balocco, da poco scomparsa, e l’imprenditore Francesco Cannillo patron di Cerealitalia-ID.Oggi sono previste le costituzioni di parti civili, non ci sarà il Codacons con cui Ferragni ha già stipulato accordi risarcitori. È possibile che gli imputati, tramite i loro legali, facciano richieste di riti alternativi.
Pandoro-gate, al via l'udienza per truffa aggravata. La Ferragni non è in aula
Oggi sono previste le costituzioni di parti civili, non ci sarà il Codacons con cui Ferragni ha già stipulato accordi risarcitori
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.