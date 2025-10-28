Pandoro-gate, Ferragni pronta a risarcire la signora di Avellino che aveva acquistato il Pink Christmas

Pandorogate, è in dirittura d'arrivo il risarcimento di Chiara Ferragni per la signora Adriana, uno dei consumatori che ha denunciato l'imprenditrice e influencer dopo avere scoperto che comprando un pandoro Pink Christmas non avrebbe devoluto una parte in beneficienza. La notizia è stata anticipata dall'Adnkronos. Si parla di una cifra (non confermata) irrisoria- con una riconciliazione economica riservata.

Per la vicenda che vede coinvolta l'influencer che deve rispondere di truffa aggravata dall'uso del mezzo informatico in relazione alle operazioni commerciali "Pandoro Balocco Pink Christmas" (Natale 2022) e "Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate" (Pasqua 2021 e 2022)' si torna in aula il prossimo 4 novembre quando il giudice dovrà formalizzare la soluzione extra giudiziaria trovata con la 76enne e pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili (due associazioni di consumatori). A processo oltre Chiara Ferragni c'è il suo ex braccio destro Fabio Maria Damato e il presidente del Cda di Cerealitalia, Francesco Cannillo.



Per la procura, l'influencer avrebbe ingannato i consumatori e avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerciali, un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro, oltre che benefici non calcolabili "dal ritorno di immagine". In particolare, l'operazione 'Balocco' avrebbe indotto "in errore un numero imprecisato di acquirenti" convinti che con il proprio acquisto Pink (al prezzo di 9,37 euro invece di 3,68 euro del prodotto tradizionale) avrebbero finanziato la raccolta fondi a favore dell'ospedale Regina Margherita di Torino.

L'accordo, invece,si è rivelato diverso, per la procura e anche per l'Antitrust che ha multato la società (il provvedimento è stato impugnato): le società Ferragni hanno incassato poco più di un milione di euro per pubblicizzare via Instagram l'iniziativa benefica per la quale la società Balocco aveva destinato 50mila euro a favore dell'ospedale, indipendentemente dalle vendite. Un presunto "errore di comunicazione" che si sarebbe verificato anche nel secondo caso contestato.