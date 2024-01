"Favoreggiamento". Svolta nel caso Pifferi: perquisite le psicologhe

Sono in corso le perquisizioni a casa delle due psicologhe che somministrarono i test in carcere e da cui emerse un deficit cognitivo di Alessia Pifferi, la donna accusata di avere abbandonato per cinque giorni la figlioletta Diana, di 18 mesi, nel luglio 2022, poi morta di stenti. Le accuse sono falso ideologico e favoreggiamento. É in corso in queste settimane la perizia psichiatrica disposta per l'imputata dalla la corte d'Assise di Milano, presieduta da Ilio Mannucci Pacini. La perizia dovrebbe essere depositata entro la fine di febbraio. Le due donne sono assistite dall'avvocato Mirko Mazzali.

La scorsa udienza c'era stata una dura schermaglia in aula tra il pm titolare dell'indagine sull'omicidio della bimba, Francesco De Tommasi, e la difesa della donna, con l'avvocata Alessia Pontenani. In particolare oggetto dello scontro sono stati i colloqui in carcere avuti dalla donna dalle due psicologhe, che avevano redatto i test da cui sarebbe emerso il ritardo della 37enne. Sottolineava la procura che fosse necessario togliere queste valutazioni dall'insieme dei documenti che devono essere analizzati dal perito Elvezio Pirfo, a cui è stato affidato l'incarico di redigere la relazione sulla donna. Per la procura la donna punterebbe a modificare l'accusa da omicidio pluriaggravato - in cui rischia l'ergastolo - a morte a seguito di abbandono di minore.

"Alessia Pifferi è stata influenzata nel fornire una versione differente rispetto a quella che spontaneamente ha dato all'inizio", erano state le parole del pm Francesco De Tommasi. "Sono accertamenti privi di dignità scientifica. Non si è trattato - aveva detto il pm - di un percorso di assistenza per la detenuta, ma di un percorso di revisione dei fatti come se fossero consulenti privati della difesa".