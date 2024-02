"Ti rovino la vita". Le minacce del trapper italo-marocchino alla ex

Non si sarebbe forse rassegnato alla fine della relazione sentimentale con un'influencer di 21 anni originaria di Roma, dopo che quest'ultima gli avrebbe dato il benservito spaventata dai suoi atteggiamenti aggressivi. E per tutta risposta, avrebbe iniziato a perseguitarla tanto sui social (aizzandole contro i suoi follower e creando un apposito canale online sul quale denigrarla ed insultarla) quanto nella vita reale, appostandosi davanti all'ingresso di casa sua. Queste le accuse che vengono mosse in sostanza al trapper italo-marocchino Medy Cartier (al secolo El Marbouh Ermedhi) accusato di atti persecutori e diffamazione nei confronti della sua ex. E stando a quel che riporta la stampa romana, nei confronti del trapper è quindi stato disposto nelle scorse ore il divieto di avvicinamento all'appartamento dove risiede la sua ex-fidanzata e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. A ricostruire la vicenda in questione sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e la procura.

Tutto sarebbe partito da una querela presentata lo scorso dicembre: la giovane influencer aveva denunciato di aver subìto in più occasioni comportamenti aggressivi e violenti, al termine della relazione con Medy Cartier. Un rapporto iniziato nei mesi precedenti: stando a quel che riporta il sito web RomaToday, trapper ed influencer si erano conosciuti sui social ed avevano iniziato a frequentarsi. I due si sarebbero lasciati una prima volta lo scorso agosto in quanto il trapper si sarebbe reso protagonista di comportamenti violenti e aggressivi, sia fisicamente che verbalmente. Il ragazzo avrebbe tuttavia ottenuto una seconda chanche, ma le dinamiche non sarebbero cambiate e al momento della seconda e definitiva rottura la ragazza si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, il trapper aveva iniziato a rendere un inferno la vita dell'influencer romana.