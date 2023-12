Praticante a 47 anni. E così Genovese può vedere la moglie in carcere

Dallo scorso 13 aprile, la moglie di Alberto Genovese - D. (l'iniziale del nome) - svolge pratica forense presso lo studio dell'avvocato Davide Luigi Ferrari, che assiste l'ex imprenditore del web condannato a sei anni e undici mesi per violenza sessuale nei confronti di due aspiranti modelle. Nulla di strano. Se non fosse che lo status di "praticante semplice" agevolerà gli incontri in carcere tra la 47enne e il marito: potrebbe vederlo in qualità di legale, chiaramente solo se accompagnata dal "dominus". " È tutto alla luce del sole – sottolinea l’avvocato Ferrari a Repubblica.it – Lei è la moglie, ha interesse a difenderlo bene ".

L'iscrizione all'albo

La 47enne ha già due lauree e un lavoro di prestigio nel settore fiscale. L'iscrizione all'Albo degli avvocati di Milano in qualità di "praticante semplice" risale allo scorso aprile. " Quando è stato cambiato il collegio difensivo, lei ha voluto capire, avere un contatto con l’inchiesta, nella sua idea c’era quella prendere la difesa. È molto brava, ha già passato la verifica del primo semestre di pratica. La pratica la fa davvero " spiega Ferrari. Quanto agli incontri con Genovese " non nascondo che in carcere è venuta diverse volte con me a trovare Alberto. - aggiunge il legale - Come praticante non può andare da sola o con altri legali che non sia io. Abbiamo parlato con Alberto di come va l’inchiesta, soprattutto lo aggiorniamo di quello che succede, c’era il filone dell’esecuzione da reimpostare, poi il prossimo rinvio a giudizio. Poi in studio fa ovviamente anche altro ".

Il matrimonio con Genovese