Stupro di gruppo, revocati i domiciliari a Lucarelli :"Troppe bugie sul mio conto"

Gli sono stati revocati gli arresti domiciliari, due giorni fa. E proprio nelle scorse ore il diretto interessato ha rotto il silenzio, esprimendo parte della propria versione dei fatti sui social e scagliandosi contro quelle che a suo dire sarebbero vere e proprie bugie. Si tratta di Mattia Lucarelli, calciatore classe 1999 e figlio dell'allenatore della Ternana Cristiano, accusato insieme al compagno di squadra Federico Apolloni di violenza sessuale ai danni di una studentessa americana di 23 anni.

Un presunto stupro di gruppo (risulterebbero infatti indagate altre tre persone) che secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto a Milano nella notte fra il 26 e il 27 marzo del 2022, all'uscita di una nota discoteca del capoluogo lombardo. Lucarelli ed Apolloni erano finiti ai domiciliari lo scorso gennaio, ma la misura cautelare disposta nei loro confronti è stata revocata, come detto, qualche giorno fa: è stata sostituita dall'obbligo di dimora a Livorno e dalla prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8.

Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame di Milano, pur scrivendo che quella notte i ragazzi si sarebbero "mostrati del tutto indifferenti rispetto alle evidenti condizioni di alterazione" della ragazza, "privi di qualunque empatia", e che l'avrebbero " ridicolizzata e fatta oggetto di volgarità e frasi violente in una lingua a lei non nota". Frasi riportate dalla stampa toscana (e non solo) ma che secondo lo stesso Lucarelli costituirebbero solo una minima parte delle 50 pagine di verbale con le quali il Tribunale ha revocato i domiciliari a lui e ad Apolloni. Ha quindi affidato ad Instagram un pensiero, lasciando peraltro intendere come secondo il suo parere non si trattasse affatto di stupro in quanto la giovane, secondo lui, era consenziente.