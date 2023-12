Grillo jr, l'avvocato dell'imputato: "Non riuscirete a intimidirmi"

È cominciata tra le polemiche la nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. " Vi ringrazio per quello che avete scritto. Ma non credo che riuscirete a intimidirmi, io continuerò a fare il mio lavoro nell'unico modo in cui lo so fare facendo il mio dovere professionale fino in fondo ", ha detto l'avvocato Antonella Cuccureddu, legale di Francesco Corsiglia, replicando all'accusa di aver rivolto " domande molto intime " a Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che nel 2019 denunciò i quattro ragazzi. Oggi la giovane continuerà la sua deposizione.

"Mi sono sentita una preda"

Ieri, per cinque ore, la 23enne ha risposto alle domande dell'avvocato Cuccureddu. " Mi sono sentita una preda ", ha detto la ragazza in riferimento alla notte in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo. Alla teste sarebbero state fatte domande " molto intime ". Come, ad esempio: " Ma se aveva le gambe piegate, come ha fatto a toglierle i pantaloni? ". Oppure: " Ci può spiegare come le sono stati tolti gli slip? ". E ancora: " Perché non ha reagito con i denti durante il rapporto orale? ". " Mi sento svuotata, sono esausta, mi viene da vomitare ", sono state le parole della giovane prima di lasciare il Palazzo di giustizia di Tempio Pausania (Sardegna), dove si sta celebrando il processo.

Il botta e risposta tra gli avvocati

Al termine dell'udienza non sono mancate le polemiche. " Mi sento svuotata, sono esausta, mi viene da vomitare ", è stato il commento a caldo dell'avvocato Dario Romano, che difende Silvia con l'avvocato Giulia Bongiorno, ieri assente per impegni istituzionali al Senato. " Nei processi si ricostruiscono i fatti. Il fatto di cui discutiamo è un fatto di violenza sessuale e non c'è niente di intimo in una violenza sessuale. O è una cosa intima o è una violenza sessuale. E il processo si fa per capire se è stata una cosa intima o violenza sessuale ", ha rilanciato l'avvocato Antonella Cuccureddu. Alla domanda dei cronisti se in questo modo non ci fosse il pericolo di una vittimizzazione secondaria della ragazza, la legale ha replicato: " Il concetto di vittimizzazione parte da un presupposto, che ci sia una vittima - ha detto - Il processo si fa per accertare se c'è una vittima. Dopo di che il processo si fa per accertare i fatti che sono sequenze di condotte che si realizzano in un luogo e in un tempo. Si deve chiedere cosa è accaduto, segmento per segmento ".

La vicenda