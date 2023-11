Ciro Grillo a processo, Silvia piange in aula: "Per loro non ero una persona ma un oggetto"

È cominciata poco dopo le ore 12 di questa mattina, martedì 7 novembre, in tribunale a Tempio Pausania, la deposizione di Silvia (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese che nel 2019 denunciò Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, e i suoi quattro amici genovesi - Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia - per violenza sessuale di gruppo. " Io volevo urlare ma non ci riuscivo. Volevo gridare ma ero come paralizzata ", ha detto la ragazza rispondendo alle domande del procuratore Gregorio Capasso. "Non sentivo più il mio corpo, nemmeno le braccia. Non riuscivo a muovermi..." . Poi l'udienza è stata sospesa perché la testa è scoppiata a piangere.

L'udienza di Silvia

L'avvocato Giulia Bongiorno, ex ministra leghista nel primo governo Conte e oggi presidente della Commissione Giustizia, che assiste Silvia assieme al collega Dario Romano, aveva chiesto che l'assistita fosse protetta da un paravento, ma il giudice Marco Contu ha respinto la richiesta. Pertanto l'esame della giovane proseguirà con le stesse modalità con cui era stata sentita l'amica Roberta, anche lei parte lesa nel processo a carico dei quattro imputati.

La deposizione dell'amica

Lo scorso 22 settembre c'è stata la deposizione di Roberta che, secondo quanto ricostruito dall'accusa, la notte del presunto stupro era stata fotografata in posizioni oscene mentre dormiva sul divano a casa di Grillo Jr. Le immagini sono state recuperate dai cellulari degli imputati e allegate ai faldoni dell'inchiesta. Nel corso dell'udienza, la ragazza aveva risposto dapprima alle domande dei suoi legali, gli avvocati Vinicio Nardo e Fiammetta Di Stefano, e poi sottoponendosi al controesame del collegio difensivo, proseguito il 23 settembre. " Non ero una persona per loro in quel momento. Ero un oggetto. Si sono comportati come se non avessi un nome. Ero semplicemente un divertimento per loro, qualcosa che dimostrava il loro potere maschile su di me ", aveva detto Roberta commentando le foto hard scattate a sua insaputa.

L'accusa nei confronti di Grillo Jr e gli amici