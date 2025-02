Al via il processo sul caso Cella: dubbi sulla legittimità

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Inizierà oggi o una questione di legittimità sospenderà il processo per l’omicidio di Nada Cella? È questo l’interrogativo più importante rispetto al procedimento giudiziario. Imputata come presunta responsabile del delitto è infatti Annalucia Cecere, sospettata a causa di testimonianze dell’epoca e per via di un bottone ritrovato sulla scena del crimine.

Il legale di Cecere Andrea Vernazza ha però sollevato una questione di legittimità costituzionale: a marzo 2024 la giudice Angela Nutini aveva prosciolto l’imputata ascrivendo gli elementi trovati come “ sospetti ” che non possono “ portare a formulare una ragionevole previsione di condanna ”, per cui sarebbe “ inutile il dibattimento ”, dato che il quadro probatorio sarebbe stato “ contraddittorio e insufficiente ”. Successivamente la corte d’Appello ha rinviato Cecere a giudizio. Se sarà dato corso all'eccezione di Vernazza, il processo sarà sospeso, altrimenti si procederà con l'ascolto dei primi testimoni.

Nada Cella è stata aggredita il 6 maggio 1996 a Chiavari, mentre si trovava nello studio del commercialista Marco Soracco, presso il quale lavorava. La giovane segretaria, classe 1971, è morta dopo una corsa in ospedale, prima a Lavagna e poi a Genova. Era stata colpita alla testa e al pube da un corpo contundente mai individuato. Inizialmente si pensò a un incidente - tanto che la madre di Soracco, Marisa Bacchioni, ripulì le scale e il pianerottolo dell’ufficio.

Le indagini per omicidio furono archiviate nel 1998, dopo che fu sospettato e prosciolto lo stesso Soracco, che oggi insieme alla madre è imputato per favoreggiamento e false dichiarazioni. Il nuovo fascicolo è stato riaperto nel 2021 grazie al lavoro della criminologa Antonella Pesce Delfino e dalla legale della famiglia Sabrina Franzone.

Ti interessa l'argomento? Nada Cella Leggi altro Segui

Solo imputato presente in aula è il commercialista Soracco, che ha spiegato di ritenere corretto presenziare all’udienza: “ Non sono contro il processo, voglio solo che sia fatta giustizia ”, ha commentato.

Io sulla scena del delitto? Si sono dette tante cose, sono sereno nonostante 29 anni di illazioni, pensate a come mi sento, la coscienza mi ha sempre aiutato ad affrontare tutto

Il professionista ha poi aggiunto: “”.