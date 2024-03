"Promessa mantenuta". La politica gioisce per il ritorno di Chico Forti

Dopo 24 anni di reclusione in America, Chico Forti tornerà in Italia. Ad annunciarlo è stata la stessa Giorgia Meloni, in queste ore in viaggio a Washington. L'italiano è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per un omicidio per il quale, però lui si è sempre dichiarato innocente. Nel 2000 viene condannato dal tribunale della Florida per l'omicidio dell'australiano Dale Pike, il cui cadavere viene ritrovato il 15 febbraio del 1998 su una spiaggia di Miami. Ma lui ha sempre sostenuto di essere una vittima di errore giudiziario e ora, a 65 anni, potrà rientrare in Italia per scontare la sua pena.

" È stata un'emozione per me poter annunciare alla famiglia di Chico Forti la bella notizia del suo prossimo ritorno in Italia. Una grande vittoria dedicata a chi, come i suoi cari, ha lottato per anni con coraggio affinché si riuscisse a ottenere il suo trasferimento ", ha detto il premier su Facebook mostrando tutto il suo entusiasmo per il risultato raggiunto. " Avevo dato loro la mia parola che avrei dato il massimo per riportare Chico in Italia… E sono felice di essere riuscita a mantenerla. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato senza sosta a questo obiettivo, a partire dall'ambasciatrice Zappia ", ha concluso il premier. Gianni Forti, lo zio di Chico, non trattiene la gioia per la notizia: " La presidente Meloni mi ha anticipato la notizia stasera. Tutte le volte che ci siamo incontrati me lo aveva promesso che Chico sarebbe tornato a casa. Ha mantenuto la parola ".

Sono ante le note di soddisfazione per l'annuncio a cominciare da quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che parla di " uno straordinario risultato del Governo e della diplomazia italiana " e si dice " orgoglioso dei nostri funzionari ". In silenzio, ha aggiunto, " continuiamo a raggiungere risultati importanti ". Anche l'altro vicepremier, nonché ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha esultato per il risultato: " È un'ottima notizia frutto anche dell'impegno e della serietà del governo. Altra promessa mantenuta ".