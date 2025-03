Ranucci: "Io spiato da Fazzolari". La replica: "Sei ininfluente"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sigfrido Ranucci mette in imbarazzo il Paese al Parlamento europeo e porta a casa una querela. Il conduttore di Report, accusato di aver barattato alcune informazioni sul ministro Daniela Santanché dagli spioni di Equalize in cambio del silenzio sul proprietario della società Enrico Pazzali, lancia un sospetto senza documentarlo: «Ho avuto almeno in tre occasioni la certezza che i Servizi segreti mi seguissero, perché la mia scorta ha sorpreso tre persone che mi filmavano durante l’incontro con una fonte. E in un’altra occasione ho avuto certezza che «il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ha attivato i servizi segreti per chiedere informazioni sulla mia attività».

Le dichiarazioni di Ranucci all’evento «Free information, strong democracy», organizzato dal Gruppo S&D al Parlamento europeo, fanno rizzare i capelli ma non sono documentate. Rispondendo a chi chiedeva di un possibile spionaggio nei suoi confronti, l’eurodeputato Pd Sandro Ruotolo, moderatore dell’evento, ha chiamato in causa la sinistra in Parlamento e chiedendo «un’interrogazione di gruppi parlamentari di opposizione in Italia, perché le cose che ha detto qui Sigfrido sono estremamente gravi, lui va protetto».

Certamente da se stesso, visto che prima di lanciare la pietra - come ogni giornalista che si rispetti - ci vogliono le prove. È quello che replica lo stesso Fazzolari: «Sigfrido Ranucci risponderà in tribunale delle deliranti accuse che mi ha rivolto, sostenendo che avrei “attivato i Servizi segreti per chiedere informazioni sulla sua attività”.

L’esponente Fdi vicinissimo al premier Giorgia Meloni dice di non avere «alcuna possibilità di attivare i nostri Servizi di intelligence e, qualora la avessi, di certo non farei sprecare tempo, energie e risorse dello Stato per controllare una figura ininfluente come Ranucci».