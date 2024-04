Rapinò una sala scommesse con la pistola: condannato ex consigliere 5S

Era finito a processo con l'accusa di aver rapinato la sala slot che avrebbe spesso frequentato come cliente, minacciando la cassiera con una pistola. E pochi giorni fa, è a quanto pare stato condannato a 2 anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata. Protagonista della vicenda che arriva da Città di Castello (una cittadina situata in provincia di Perugia) è Marco Gasperi, ex-esponente locale del Movimento 5 Stelle sotto le cui insegne si candidò oltretutto a sindaco nel 2016. Fu comunque eletto consigliere comunale con i pentastellati, prima di passare a quanto sembra al gruppo misto. Stando a quel che riporta la stampa umbra, a Gasperi è stato contestato un episodio risalente a poco più di cinque anni fa: era infatti il 10 aprile del 2019 quando qualcuno entrò in una sala scommesse del Comune umbro e mise a segno un colpo da oltre 4mila euro complessivi.

Secondo quanto ricostruito in un secondo momento dagli inquirenti in fase di indagine, quel giorno un uomo entrò all'improvviso nell'edificio a volto coperto, brandendo un'arma da fuoco. Quest'ultimo si sarebbe subito diretto verso la dipendente alla cassa e l'avrebbe costretta dietro minaccia consegnargli immediatamente l'incasso, per poi darsi alla fuga nelle vie limitrofe e far perdere le proprie tracce. Sul posto giunsero gli esponenti delle forze dell'ordine, con l'obiettivo di ricostruire nei dettagli quanto accaduto. E a riconoscere l'ex-grillino sarebbe stata la cassiera stessa, a quanto sembra: ad alimentare ulteriormente i sospetti, c'era poi il fatto che lo stesso Gasperi si trovasse all'interno della sala poco prima della rapina andata a segno. Gli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Città di Castello, anche basandosi sull'analisi delle riprese delle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nella zona nel quale si è consumato ll'atto predatorio, avrebbero inoltre fornito indizi a favore dell'accusa (al pari dei successivi riscontri antropometrici eseguiti dal Ris).

Sulla base di tutto ciò, l'ex-5 Stelle era quindi stato rinviato a giudizio, fino alla condanna in primo grado emessa proprio nelle scorse ore. Gasperi, da parte sua, si è sempre detto innocente ed estraneo alla vicenda in questione: sarebbe a suo dire stato vittima di uno scambio di persona. E a seguito del verdetto, ha annunciato l'intenzione di fare ricorso contro la sentenza, dopo aver letto le motivazioni insieme al proprio legale.

"Una condanna che ci attendevamo

in appello avremo modo di dimostrare la mia estraneità".

- le parole del diretto interessato, riportate da PerugiaToday -