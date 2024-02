“Resistenza a pubblico ufficiale”. Ilaria Salis condannata in Cassazione lo scorso luglio

Articolo in aggiornamento

La Corte di Cassazione, in data 3 luglio 2023, ha condannato, tra gli altri, anche Ilaria Salis per gli scontri violenti che si registrarono nel novembre 2014 in via Ravenna 30, presso il centro sociale il Corvaccio. Come raccontano le cronache dell'epoca, nove persone vennero accompagnate in questura per il riconoscimento, tre vennero arrestate e quattro denunciate. La Cassazione, si legge, " ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Ilaria Salis [...] per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata ".