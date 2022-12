"Ridicola. Ma come si vestiva?". Lo sfregio degli hater ad Alessandra

Si chiamano hater - dall' inglese to hate, "odiare" - e sono letteramente gli "odiatori del web". Non si fermano dinanzi a nulla, neanche di fronte al truce omicidio di una donna massacrata a martellate dall'ex. Lo sanno bene i familiari di Alessandra Matteuzzi, la 56enne ammazzata a Bologna lo scorso 23 agosto, obbligati a sporgere denuncia contro 25 persone che sui social hanno diffamato la vittima con offesse e insulti beceri. Uno dei tanti: " Ma come si conciava? Ovvio che poi il ragazzo era geloso ".

La denuncia contro gli hater

" Certo, non è che lei fosse una santarella... ". E ancora, lei e il fidanzato " erano entrambi malati ". Sono soltanto alcuni dei post diffamatori pubblicati dagli hater su Facebook e Instagram da quando Alessandra è stata brutalmente uccisa. Il suo ex, il calciatore dilettante Giovanni Padovani, che ora si trova in carcere con l'accusa di omicidio, l'ha finita a colpi di martello sulla testa dopo averle lanciato contro una panchina in ferro. " Parliamo di una donna alla quale è stato sfondato il cranio e sfasciato il viso. Eppure si è arrivati a dire che se l'è cercata. Perché era disinvolta, viveva la sua vita, non seguiva i canoni che sembrerebbero obbligatori a 56 anni ", ha spiegato a Repubblica Chiara Rinaldi, l'avvocato che rappresenta la famiglia della vittima. Le nipoti di Alessandra hanno deciso di denunciare gli hater per tutelare la memoria della zia. " Sono al vaglio altri commenti, è un lavoro enorme. Spesso gli hater non scrivono un insulto diretto, ma giustificano l'operato di Padovani addossando a lei chissà quale tipo di responsabilità ", ha precisato il legale. L'ultimo esempio è molto recente: sotto alla notizia dei fiori rubati dalla panchina rossa inaugurata per Alessandra lo scorso 25 novembre, c'è chi ha commentato: " Ci sono due vite rovinate ".

I messaggi d'odio contro Alessandra