Rigopiano, la sentenza della Cassazione: confermata la condanna all'ex prefetto

Con il terzo e ultimo grado di giudizio, Cassazione ha confermato la condanna per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, a un anno e otto mesi di reclusione con l'accusa di rifiuto di atti d'ufficio e falso. Ci sarà invece un ppello bis per sei persone, tutti dirigenti della Regione Abruzzo quando sono avvenuti i fatti di Rigopiano che avevano ricevuto l'assoluzione nei due precedenti gradi di giudizio.

La tragedia di Rigopiano

I fatti risalgono a sette anni fa quando il 18 gennaio 2017 un'enorme slavina si è abbattuta sull'Hotel Rigopiano-Gran Sasso Resort nella località abruzzese di Farindola, piccolo Comune in provincia di Pescara. Gran parte delle persone all'interno della struttura sono morte a causa di freddo, asfissia e traumi: alla fine i decessi sono stati 29 sui 38 occupanti la struttura. La forza della slavina è stata tale da spostare l'hotel di alcuni metri con i soccorritori che hanno recuperato i corpi rimasti intrappolati tra la sala da biliardo e l'area in cui si trovava il camino.

Le sentenze precedenti

Dopo anni di attesa la prima sentenza si è avuta soltanto il 18 gennaio 2023, praticamente sei anni esatti dopo i fatti, ma per i familiari delle vittime non erano arrivate le notizie sperate con sole cinque condanne e 25 assoluzioni nonostante la richiesta iniziale da parte di procuratore e pm fosse di 26 condanne per oltre 151 anni di prigione. Per la tragedia sono stati accusati alcuni esponenti delle istituzioni tra cui l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, che in un primo momento è stato assolto ma poi condannato a un anno e otto mesi, oltre a un tecnico del Comune, Enrico Colangeli, che diede l'ok per poter ristrutturare l'hotel e Leonardo Bianco, dirigente della Prefettura di Pescara che in primo grado avevano ricevuto l'assoluzione.

Rispetto al primo grado, dunque, è avvenuta una parziale riforma mentre hanno visto confermata la condanna iniziale il

sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, il gestore dell'hotel Bruno di Tommaso (ma l'imputato è morto, il reato dunque è estinto) e due funzionari della provincia che rispondono ai nomi di Mauro Di Blasio e Paolo D'Incecco.