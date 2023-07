Sfruttava il nipotino minorenne per chiedere l'elemosina: lo stratagemma del rom

Era finito a processo con l'accusa di impiego dei minori per l’accattonaggio: avrebbe in pratica sfruttato il nipote minorenne per chiedere l'elemosina, cercando di impietosire i passanti. E per questo motivo, un uomo di 50 anni originario della Romania e di etnia rom è stato condannato ad un anno di reclusione: lo ha deciso nelle scorse ore la Corte d'Appello, confermando in toto la sentenza di primo grado. Sulla base di quanto riportato dal sito PerugiaToday, i fatti si sarebbero svolti nel capoluogo umbro e risalgono ad ormai sette anni fa. Era infatti il 23 agosto del 2016 quando un passante avvisò la polizia, facendo sì che il cittadino straniero venisse denunciato. Quel giorno, l'adulto stava suonando la fisarmonica in una delle vie principali di Perugia. A quell'epoca il rom (che aveva a quanto sembra alcuni precedenti alle spalle) si era da poco trasferito in città insieme alla figlia e al nipote.

Quel giorno si era, come detto, fermato a suonare la fisarmonica, invitando gli avventori a lasciargli qualche euro. O meglio, secondo l'accusa avrebbe delegato quest'ultimo compito proprio al nipotino: mentre lui suonava, il bambino chiedeva alle persone di passaggio la cortesia di lasciargli qualche moneta, mostrando loro il piatto per le offerte. E sarebbe stato proprio il nonno a catechizzare il piccolo, spiegandogli come avrebbe dovuto comportarsi e sfruttandolo di fatto con lo scopo di ottenere più denaro, muovendo a compassione turisti e residenti. La vista di un bimbo costretto ad elemosinare monete ha indotto a quanto pare un cittadino a segnalare alle forze dell'ordine la scena alla quale aveva appena assistito. Lo straniero venne quindi denunciato ed era già stato condannato in primo grado, qualche anno fa.