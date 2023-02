Ruby ter, Berlusconi assolto. Sconfitto l'ennesimo teorema

Ci sono voluti quasi dodici anni di processi e di veleni ma il caso Ruby oggi si è definitivamente sgonfiato. Silvio Berlusconi viene assolto dalle accuse di corruzione giudiziaria per cui la Procura di Milano aveva chiesto per lui sei anni di carcere, incolpandolo di avere comprato con un fiume di denaro le testimonianze di ventidue ragazze, compresa Kharima El Mahroug alias Ruby, ospiti delle sue feste di Arcore. In cambio dei soldi, secondo i pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, le “Olgettine” dichiararono il falso quando vennero interrogate in aula nel corso del primo processo, e negarono di avere assistito a scene a sfondo sessuale nelle stanze di Villa San Martino.

Il tribunale presieduto da Marco Tremolada pialla con una lunga serie di assoluzioni il teorema d’accusa sostenuto durante tutto il processo dai due pubblici ministeri. Per la Procura milanese è una sconfitta epocale. Dopo l’assoluzione con formula piena di Berlusconi nel primo processo Ruby, condotto da Ilda Boccassini con le accuse di concussione e di prostituzione minorile, ora arriva un’altra assoluzione a chiudere un processo su cui la Procura aveva investito energia e risorse, e che era stato ampiamente impiegato per condizionare la vita politica del leader azzurro. Che il processo potesse venire affossato lo si era intuito già nei mesi scorsi, quando il tribunale aveva dichiarato che venti delle testimonianze che Berlusconi era accusato di avere addomesticato erano nulle, perché le ragazze erano state interrogate senza garanzie e senza avvocati nonostante fossero di fatto già indagate. Le residue speranze dell accusa si concentravano sulla posizione delle uniche due ragazze, Barbara Guerra e Iris Berardi, che erano state iscritte dai pm nel registro degli indagati. Ma non è bastato ad incastrare il Cav, eterno imputato della Procura milanese .