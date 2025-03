Christian Solinas, l’ex governatore della Sardegna rinviato a giudizio per corruzione

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ex presidente della Sardegna Christian Solinas è stato rinviato a giudizio per corruzione. Il gup Giorgio Altieri ha accolto la richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, il processo accenderà i riflettori su due vicende: la compravendita di un immobile nel Cagliaritano e la trattativa per ottenere una laurea honoris causa in Albania.

Secondo l'accusa, Solinas avrebbe venduto i resti di un'ex abbazia nelle campagne di Capoterra all'imprenditore Roberto Zedda per 550 mila euro, con 375 mila già versati, ma il valore reale dell'immobile sarebbe attorno ai 72 mila euro. L'ipotesi è che la parte pagata in più sia una tangente mascherata. Oltre al segretario nazionale del Psd'Az sono stati rinviati a giudizio l'imprenditore e l'ex consigliere regionale Nanni Lancioni, accusati di aver partecipato alla compravendita dell'ex abbazia in cambio di una fornitura di termoscanner per la Regione.

La seconda vicenda chiama in causa i rapporti tra Solinas e il professore universitario Roberto Raimondi: quest'ultimo era stato nominato direttore dell'ufficio speciale dell'Autorità di gestione del programma Eni-Cbc bacino del Mediterraneo. In cambio dell'incarico, il docente si sarebbe adoperato per far ottenere a Solinas una laurea honoris causa a Tirana e dei corsi a Roma. Alla sbarra finiranno anche il già citato Raimondi, il suo consulente Christian Stevelli, il rettore di Tirana Arben Gjata e il direttore generale della E-Campus Alfonso Lovito.

Come evidenziato dall'Unione Sarda, è stato prosciolto l'ex commissario della Zes Aldo Cadau dall'accusa di turbata libertà degli incanti, mentre è stata

disposta disposto una proroga di indagini per la moglie di Raimondi, Melissa Mencarelli, sospettata di falso. La prima udienza è stata fissata per il 5 giugno davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari.