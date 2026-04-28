Lo schianto e la macchina che si ribalta: paura per il padre di Max Verstappen

Paura per Jos Verstappen, rimasto coinvolto in uno spettacolare e violento incidente durante il “Rally de Wallonie”, quarta tappa del campionato di rally del Belgio, mentre si trovava al volante della sua Skoda Fabia RS Rally2.

Il padre di Max, ex compagno di Michael Schumacher alla Benetton-Ford in Formula 1 nel 1994, era impegnato in quel momento nella tredicesima prova speciale (PS13 Loyers) e occupava il terzo posto della classifica generale dopo la prima giornata di gara, pur avendo accumulato 40 secondi di penalità. Al suo fianco, in qualità di navigatore, non c’era come al solito il copilota Renaud Jamoul, fermo per via di una frattura alla caviglia, bensì il belga Jasper Vermeulen.

Grazie a un filmato ripreso col proprio smartphone da uno spettatore è possibile comprendere la dinamica del terribile incidente: la vettura entra a velocità sostenuta in una curva verso destra, ma il pilota non riesce a controllarla. La perdita di aderenza del posteriore porta la Skoda Fabia a sbandare e a impattare con violenza contro un albero, per poi ribaltarsi: per fortuna sia Verstappen che Vermeulen riescono a uscire dalla carcassa della vettura, pesantemente danneggiata, senza riportare gravi conseguenze.

Vista la dinamica dell’incidente, al padre di Max è andata decisamente molto bene, come da lui stesso ammesso nel post gara. “Era una curva a destra” ha spiegato Jos ai microfoni dopo un controllo medico, “siamo entrati un po’ troppo veloci e l’auto ha sbandato. Abbiamo colpito un albero, la macchina ha ruotato e si è capovolta. La cosa più importante è che siamo sani e salvi”.

Ovviamente lo schianto ha avuto delle conseguenze non solo sulla gara, dal momento che il team è stato costretto a ritirarsi dalla prova, ma anche sulla graduatoria, essendo precipitato il team di Verstappen al quarto posto della classifica generale provvisoria.



