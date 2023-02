"Sono sospette". Le coop dei Soumahoro nel mirino di Bankitalia

Alcune delle operazioni effettuate negli anni dalla cooperativa Karibù sono finite sotto la lente della Banca d’Italia, che le ha segnalate come sospette. È l’ultima novità che trapela rispetto alle indagini della procura di Latina sulle cooperative per l’accoglienza dei migranti che erano gestite dai familiari del deputato Aboubakar Soumahoro.

Il riesame mette nel mirino anche i bonifici verso l'estero

Sono i giudici del tribunale del riesame di Roma, come spiega il quotidiano Latina Oggi, a citare i controlli della Banca d'Italia all’interno delle motivazioni con cui, nei giorni scorsi, è stato respinto il ricorso presentato da Marie Therese Mukamitsindo e Michel Rukundo, suocera e cognato di Soumahoro. Nello specifico, i fondi assegnati alla cooperativa sociale e agli altri enti coinvolti - hanno osservato i giudici del Riesame - in parte non rendicontati in parte destinati all’utilizzo anche all’estero, allo stato non chiariti, sono all’origine di alcune segnalazioni di operazioni sospette della Banca d’Italia.

Anche i figli di Marie Therese coinvolti nella gestione della cooperativa