"Vittima di segregazione morale". Svolta sull'omicidio di Kristina

Kristina Gallo fu " vittima di segregazione morale " che culminò con una morte violenta. Non ha dubbi la Procura di Bologna che la 30enne, trovata senza vita sotto il letto della sua abitazione, in via Andrea Da Faenza il 26 marzo del 2019, sia stata uccisa. Per questo motivo il procuratore aggiunto Francesco Caleca e il sostituto Stefano Dambruoso hanno chiesto il rinvio a giudizio di Giuseppe Cappello, 44 anni, l'ex fidanzato della vittima arrestato lo scorso 29 luglio con l'ipotesi di reato per omicidio aggravato dallo stalking.

L'ipotesi della Procura

Secondo la Procura, Kristina subì molteplici umiliazioni, vessazioni psicologiche e botte da Cappello. Durante la relazione, andata avanti dall'autunno del 2016 al febbraio del 2019, la vita della 30enne si sarebbe trasformata in un vero e proprio inferno. L'uomo le avrebbe vietato financo " di indossare vestiti che ne esaltavano la femminilità " riporta Il Resto del Carlino rilanciando uno stralcio della richiesta di rinvio a processo per l'indagato. " Costretta a vivere una perdurante, - si legge agli atti - in assoluta condizione di soggezione e paura per la propria incolumità, fino a ridurla in uno stato di segregazione morale, imponendole radicali mutamenti delle proprie abitudini di vita ". Dall’abbandono del lavoro "per ridurre le occasioni di contatto con altri uomini ", alla privazione di smatphone e computer per limitare l'accesso ai social. Cappello avrebbe impedito alla donna anche di aver contatti con la figlioletta, nata da una relazione precedente, e con i suoi genitori.

Il rinvio a giudizio