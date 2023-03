"Sei un pedofilo". I bulli lo pestano a morte ma è innocente

Avevano " sentito dire " che quell'uomo era " un pedofilo ". E così, una sera di agosto, alcuni bulli di quartiere decisero di pestarlo a sangue ritenendo di doversi fare giustizia da soli. La vittima della brutale aggressione, Sergio Faveto, un ingegnere di 51 anni, morì dopo alcuni giorni per via di un'embolia causata dalle forti percosse subite. Era innocente. Oggi, a quasi un anno dalla tragedia, i carabinieri della Compagnia Genova San Martino hanno dato seguito a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 19enne, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Anche un altro ragazzo di 17 anni è indagato a piede libero. Come riporta il Corriere.it, agli atti dell'inchiesta ci sono anche alcune intercettazioni che rischiano di aggravare la posizione dei presunti autori del pestaggio.

La brutale aggressione

La tragedia si è consumata la sera del 3 agosto 2022 in piazza Unità d'Italia, tra i palazzi dell'edilizia popolare Erp, nel quartiere "Arizona" di Genova. I due ragazzi - B.D e C.A, le inziali dei nomi - aggredirono a pugni e calci l'ingegnere sotto casa. Il 51enne fu soccorso nell'immediatezza dei fatti e trasportato all'ospedale con lesioni gravi al corpo. Morì dopo alcuni giorni di agonia per una embolia cerebrale sopraggiunta a seguito della brutale aggressione.

"Era un pedofilo"

All'origine del brutale pestaggio vi erano state alcune accuse di pedofilia, poi risultate infondate, nei confronti della vittima. Sergio Faveto, portatore di alcune disabilità, era solito sedersi a lavorare al pc sulle pachine dei giardini pubblici sotto casa. Un comportamento che aveva alimentato le dicerie di quartiere. Al punto che le "malelingue" si erano trasformate in vere e proprie ingiurie. Il 51enne era finito alla gogna persino sui social e schernito nelle chat dei residenti.

Le intercettazioni choc