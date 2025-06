Sicilia, il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno è indagato per corruzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno è indagato a Palermo con l'ipotesi di corruzione. Considerato l'astro nascente della politica locale, l'esponente di Fratelli d'Italia avrebbe fatto in modo che venissero assegnati fondi, nel dicembre 2023, a due imprenditori che in cambio avrebbero dato incarichi a suoi collaboratori. Lo scrive Repubblica.

All'inizio dell'anno, Galvagno aveva ricevuto l'avviso di proroga indagini e ha chiesto di essere sentito dalla Procura. Il pm titolare del fascicolo lo ha sentito due settimane fa e il volto di FdI ha respinto tutte le accuse. Riflettori accesi su due finanziamenti riguardanti la Fondazione Dragotto, per l'iniziativa "Un magico natale" destinata ai "ragazzi a rischio di marginalità sociale".

Entrando nel dettaglio, l'assessorato regionale alle Politiche sociali stanziò 100 mila euro per due iniziative, a Palermo e a Catania, il 20 e il 21 dicembre, al Teatro Politeama e al Teatro Bellini. L'altro dossier concerne i 200 mila euro assegnati al Comune di Catania per le iniziative delle feste di Natale e Capodanno, poi gestite dalla società "Puntoeacapo" di Nuccio La Ferlita. In cambio, gli imprenditori avrebbero dato degli incarichi alla portavoce di Galvagno, Sabrina De Capitani, e all'addetto stampa Salvatore Pintaudi. Secondo quanto reso noto dal quotidiano, a supportare l'ipotesi investigativa ci sarebbero anche intercettazioni.

Fiducia nel chiarimento da parte del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "Avendo avuto modo, in questi anni, di apprezzarne la correttezza, il rigore morale e la trasparenza nell'azione pubblica, sono certo che il presidente dell'Ars Galvagno saprà chiarire al più presto le contestazioni che, ad oggi, risultano semplicemente oggetto di indagine" le parole del governatore: "Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, auspico che ogni elemento venga accertato con la massima celerità e chiarezza".

Sulla stessa lunghezza d'onda il gruppo parlamentare di Forza Italia all'Ars.

"Conosciamo da anni l'integrità, il rigore amministrativo e l'alto senso delle istituzioni che hanno sempre contraddistinto l'operato del Presidente Galvagno e proprio in virtù di queste qualità, siamo fermamente convinti che le accuse rivoltegli non troveranno alcun riscontro nella realtà dei fatti" le parole del presidente Stefano Pellegrino, che ha posto l'accento sullanecessità di una tempestività nell'attività investigativa, affermando di "confidare che le indagini in corso procedano con la massima solerzia, affinché la verità sia accertata in tempi brevi e senza pregiudizi. Il rispetto per il lavoro della magistratura va coniugato con l'esigenza di tutelare le istituzioni affinché possano lavorare con dedizione e trasparenza".