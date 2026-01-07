Leggi il settimanale
Cronaca giudiziaria

Signorini ai pm: "Da me nessuna violenza né estorsione"

Il giornalista respinge le accuse dell'ex concorrente del Gf Antonio Medugno.

"Da me nessuna violenza né estorsione". Alfonso Signorini - indagato dopo la denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Gf vip, e sentito oggi dai pm di Milano - respinge ogni accusa.

Il giornalista e conduttore tv si è presentato spontaneamente davanti ai pm, che indagano sulla vicenda di cui ha parlato Fabrizio Corona nel suo format 'Falsissimò.

Signorini, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, si è difeso con dichiarazioni spontanee e rispondendo alle domande. E ha fornito una versione totalmente in contrasto con la denuncia di Medugno.

