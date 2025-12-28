Il silenzio di Conte e il video della deputata Ascari che chiede soldi per Hannoun

Erano in Siria con la Abspp di Mohammad Hannoun la pentastellata Stefania Ascari e l’ex grillino Alessandro Di Battista. Ma erano andati in missione anche in Libano e Sud della Turchia con la medesima associazioni. Su questo la sinistra tace, e il M5S non si discosta minimamente dalle azioni della loro deputata. E, proprio mentre si cerca di fingere che non ci sia nulla di anomalo nell’essere partiti con la finta associazione caritatevole che secondo l’accusa avrebbe in realtà inviato soldi ad Hamas, spunta anche il video esclusivo in cui Ascari chiede donazioni per Abspp: “Mi trovo qui nel nord della Siria assieme all'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, assieme al collega Davide Treipedi e all'amico Alessandro Di Battista. Stiamo distribuendo i pasti per portarli alle famiglie terremotate che hanno perso tutto…”, è questo l’inizio del video della deputata.

Ma poi aggiunge: “Quello che si chiede è di dare nel proprio piccolo un aiuto perché questa gente vive veramente nel fango, e un piccolo aiuto, una piccola donazione può veramente fare tanto per far mangiare soprattutto i bambini a cui mancano le scarpe, calze, i vestiti e i beni di prima necessità come le medicine. Quindi veramente mi auguro che tutti possano dare un piccolo contributo”.

E questo il testo accompagnato da foto di bambini e da un copy in cui vengono allegate le coordinate bancarie dell'associazione oggi al centro del finanziamento di un'organizzazione terroristica. Ma sembra che nessuno abbia intenzione di dare spiegazioni su questi legami.