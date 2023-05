"Sono Slobodan Miloševic": all'università Bicocca un viaggio immersivo tra i processi della storia

Dall’aula universitaria a quella del tribunale: i giuristi del terzo millennio potranno avventurarsi tra i banchi dei grandi processi che hanno segnato la storia per approfondirne i dettagli, il contesto storico e giuridico, ma anche i tratti più umani delle vicende processuali. A lavorare all’innovativo percorso didattico, progettato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Milano-Bicocca, sono stati i massimi esperti nazionali e internazionali dei casi esaminati, che hanno arricchito il format anche di fonti e documenti originali.

Per ottenere una descrizione quanto più accurata di ciascun processo, il percorso ideato lascia la parola ai personaggi che lo hanno vissuto: si vedono giudici, imputati e testimoni, che siano diplomatici o alti ufficiali, politici o semplici cittadini, avvicendarsi nelle udienze. Per gli studenti si tratta di un punto di osservazione privilegiato per cogliere ogni aspetto di vicende ancora di grande attualità: a loro disposizione c’è una ricostruzione fedele, virtuale e interattiva, in italiano e inglese, di tre processi storici di rilevanza internazionale della storia del diritto.

I casi esaminati

Sono tre i casi illustri scelti per il debutto della piattaforma. Il primo selezionato è il processo a Slobodan Milošević, chiamato a rispondere di fronte al tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia dei crimini e delle efferatezze compiuti negli anni Novanta nei Balcani: basta un clic e si può assistere alla prima comparizione dell’imputato nel luglio del 2001. Con un salto di tre anni, si può prendere parte al processo che ha interessato sia la Corte internazionale di giustizia che la Corte Suprema di Israele nel 2004: al centro della vicenda processuale ci sono i territori occupati e, più specificamente, la costruzione di un muro tra Israele e la West Bank, la Cisgiordania occupata. Ancora più in là nel passato recente, ci si può accomodare davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, dove agli inizi degli anni Novanta si è dibattuto sulla lotta contro il razzismo e sui discorsi d’odio, a partire da un caso di ‘Cross burning’.